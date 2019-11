2. Liga kompakt: Hannover patzt gegen Sandhausen, Osnabrück ärgert Regensburg mit Comeback

Hannover 96 - SV Sandhausen 1:1 (1:0)

Hannover 96 steckt in der 2. Liga weiter in der Krise. Im Heimspiel gegen den SV Sandhausen ist für die Mannschaft von Trainer Mirko Slomka nur ein mageres 1:1 herausgesprungen. Einen Treffer von Hendrik Weydandt konterte Aziz Bouhaddouz in der zweiten Halbzeit. Hannover hängt als Bundesliga-Absteiger damit als Tabellen-13. in der unteren Tabellenhälfte fest.