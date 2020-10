2. Liga kompakt: Hannover gelingt Derby-Sieg nach Rückstand – Regensburg gewinnt in Unterzahl

Hannover 96 - Eintracht Braunschweig 4:1 (0:0)

Im mit Spannung erwarteten Niedersachsen-Derby war Hannover im ersten Durchgang deutlich spielbestimmend, konnte sich aber zu wenige klare Tormöglichkeiten herausspielen. 11:1 Torschüsse sprachen in der HDI Arena dennoch eine klare Sprache zu Gunsten der Gastgeber. Umso überraschender, dass der Aufsteiger aus Braunschweig kurz nach Wiederanpfiff zur glücklichen Führung kam. Kobylanski (51.) erzielte mit einer Direktabnahme über Pfosten und Latte das 1:0 - das allerdings nur drei Minuten Bestand hatte. Haraguchi setzte sich mit einem sehenswerten Dribbling gegen die Eintracht-Abwehr durch und spielte den Ball in die Mitte, wo Maina (54.) mit einem starken Abschluss den Ausgleichstreffer markierte. Die Überlegenheit von 96 fand letztlich doch noch den Weg auf die Anzeigetafel: Weydandt (71.) stellte mit einem starken Abschluss auf 2:1, Defensiv-Neuzugang Hult (74.) sorgte mit dem 3:1 für die Vorentscheidung. Haraguchi (86.) machte mit seinem vierten Treffer alles klar - die drei Punkte bleiben in Hannover.