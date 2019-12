2. Liga kompakt: Hannover bricht Heimfluch gegen Aue - Osnabrück gewinnt Sechs-Tore-Spektakel in Kiel

Hannover 96 - Erzgebirge Aue 3:2 (1:1)

Im zweiten Anlauf hat Trainer Kenan Kocak den Heimfluch von Hannover 96 brechen können. Die Niedersachsen siegten am Samstag vor eigenem Publikum gegen Überraschungsmannschaft Erzgebirge Aue mit 3:2 (1:1). Damit holte Hannover den ersten Heimsieg in der laufenden Zweitliga-Saison. Ein kurioses Tor brachte zunächst Aue in der 16. Minute in Führung: Beim Flankenversuch rutschte John-Patrick Strauß der Ball ab - und landete punktgenau über 96-Keeper Ron-Robert Zieler hinweg ins Gehäuse. Es war der erste Zweitliga-Treffer für den Erzgebirge-Profi. Die Partie blieb umkämpft, Marvin Bakalorz erzielte nach einer Ecke per Kopf das 1:1 (33.). Der Kapitän der Gastgeber sorgte nach der Halbzeit allerdings ebenfalls per Kopf mit einem Eigentor für den erneuten Rückstand (49.). Den Rückstand drehten Henrik Weydandt (75.) und Genki Haraguchi (90.).