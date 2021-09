2. Liga kompakt: Hannover schießt Kiel in Überzahl ab – Düsseldorf holt Punkt gegen Spitzenreiter Regensburg

Die spielentscheidende Szene ereignete sich bereits in der Anfangsphase. Kiel-Keeper Ioannis Gelios vertändelte den Ball gegen 96-Stürmer Lukas Hinterseer und hielt den Österreicher kurz vor dem eigenen Strafraum am Trikot fest. Schiedsrichter Timo Gerach blieb überhaupt gar keine andere Wahl, als direkt Rot zu zeigen. In Überzahl dominierten die Gäste die Partie. Sebastian Ernst (18.), Sebastian Kerk (25.) und Linton Maina (34.) sorgten schon zur Pause für klare Verhältnisse. Nach der Pause schaltete 96 etwas zurück und verwaltete den Vorsprung geschickt.

Fortuna Düsseldorf - Jahn Regensburg 1:1 (1:1)

Nach drei Spielen ohne Sieg verpassten die Gäste erneut einen Dreier. In Düsseldorf ging der Jahn nach 18 Minuten durch Max Besuschkow in Führung. Bis zur Halbzeit hielt der Vorsprung nicht. Direkt nach einer Großchance für die Regensburger glich Robert Bozenik zum zwischenzeitlichen 1:1 aus. In Hälfte zwei gab es Möglichkeiten auf beiden Seiten. Ein Treffer des Tabellenführers durch Scott Kennedy wurde durch den Videoschiedsrichter aufgrund eines Handspiels zurückgenommen. Und so blieb es am Ende beim Remis.