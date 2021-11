2. Bundesliga kompakt: Hannover holt Punkt in Unterzahl - Nürnberg dreht Partie in der Nachspielzeit

Hannover 96 - SC Paderborn 0:0 (0:0)

Hannover 96 erkämpft sich in Unterzahl einen Punkt gegen den SC Paderborn. Die Norddeutschen waren klarer Außenseiter gegen den Tabellendritten aus Ostwestfalen, der mit einem Sieg vorübergehend sogar die Tabellenführung hätte übernehmen können. Doch die Nullnummer gegen die "Roten" vermasselte dem SCP den Sprung an die Spitze.

Im ersten Spiel nach der Länderspielpause standen 96-Trainer Jan Zimmermann wieder mehr personelle Optionen zur Verfügung, sodass er in der Startef auf die Routiniers Lukas Hinterseer und Julian Börner setzte, die ihre Verletzungen auskuriert haben. Letzterer jedoch erwies seiner Mannschaft Mitte der zweiten Hälfte einen Bärendienst, als er wegen einer Notbremse an Sven Michel die Rote Karte sah (67.). In der Folge drückten die favorisierten Gäste auf die Führung, doch die die Hannoveraner Defensive hielt den Angriffen stand.