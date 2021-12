2. Liga kompakt: Werder fertigt Hannover ab - Darmstadt rückt an Spitzenreiter St. Pauli heran 

Hannover 96 - Werder Bremen 1:4 (1:1)

Erfolgreicher Jahresabschluss für Werder Bremen. Die Hanseaten gewannen das Nord-Duell bei Hannover 96 mit 4:1 (1:1) und bestreiten den Jahreswechsel mit nur einem Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz als Siebter. In der ersten Hälfte ging es munter hin und her - und entsprechend ausgeglichen in die Pause. Sebastian Kerk hatte die Werder-Führung durch Romano Schmid (22.) mit einem sehenswerten Freistoßtreffer ausgeglichen (34.). In der zweiten Hälfte drehten die Gäste aus Bremen dann auf. Marvin Ducksch erzielte kurz nach dem Seitenwechsel (die erneute Führung (51.). Anthony Jung (72.) und Marco Friedl (84.) sorgten für die Entscheidung gegen die "Roten", die mit nur drei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz in Winterpause gehen.

