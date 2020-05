2. Liga kompakt: Heidenheim macht mit Heimsieg Druck auf HSV und Stuttgart - Nürnberg und Aue Remis

1. FC Heidenheim - SV Wehen Wiesbaden 1:0 (0:0)

Der 1. FC Heidenheim macht gehörig Druck auf den Hamburger SV und den VfB Stutgart. Mit einem 1:0 (0:0)-Sieg gegen Wehen Wiesbaden ist das Team von Trainer Frank Schmidt am Freitagabend in der 2. Bundesliga vorerst bis auf einen Punkt an die beiden Teams herangezogen, die punktgleich auf dem 2. und 3. Platz stehen. Und zumindest der Hamburger SV hat am Sonntag mit Spitzenreiter Bielefeld eine echte Hammer-Aufgabe vor der Brust.

Entscheidender Mann auf Seiten der Heidenheimer war am Freitag in der leeren Voith-Arena Tobias Mohr. In der 59. Minute eingewechselt, besorgte er rund zehn Minuten später (70.) mit einem sehenswerten Freistoßtreffer von der Strafraumgrenze den Siegtreffer. Die Wiesbadener von Trainer Rüdiger Rehm spielten lange auf Augenhöhe mit und erkämpften sich ein 0:0 zur Pause. Die dominanten Heidenheimer wurden über den Lauf des Spiels zunehmend stärker. Erst mit dem Freistoß wurden sie aber erlöst - und hatten noch Glück, dass der Videobeweis den vermeintlichen Wiesbadener Ausgleich annulierte. Schäffler hatte FCH-Keeper Müller beim Distanzversuch von Knöll die Sicht versperrt.

1. FC Nürnberg - Erzgebirge Aue 1:1 (0:0)

Der 1. FC Nürnberg hat einen Befreiungsschlag in der 2. Bundesliga verpasst. Das Team von Trainer Jens Keller kam am Freitagabend zuhause nicht über ein 1:1 (0:0)-Unentschieden gegen Erzgebirge Aue hinaus. Die Gäste von Trainer Dirk Schuster, die auf der Anreise noch in einen Bus-Unfall verwickelt waren, führten zwischenzeitlich gar noch durch Routinier Nazarov (51.). Letztlich rettete ein Eigentor die Gastgeber aber.

Welche Stadien der 2. Bundesliga erkennst Du von oben? Welche Stadien der 2. Bundesliga erkennt ihr? Macht mit bei der SPORTBUZZER-Challenge! ©

Der FCN begann mit viel Ballbesitz, die Gäste aus dem Erzgebirge verteidigte allerdings konsequent. Erst in der 35. Minute kam Nürnberg zur ersten Großchance: Behrens bekam den Ball frei vor dem Aue-Tor, zielte aber zu mittig, so dass Männel sicher parieren konnte. Auf der Gegenseite schickte Hochscheidt nach einem Fehlpass von Mavropanos in der 39. Minute Krüger in die Spitze. Der scheiterte allerdings ebenfalls an Torhüter Dornebusch, sodass es torlos in die Halbzeit ging.