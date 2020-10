2. Liga kompakt: Holstein Kiel bleibt an der Spitze - Hennings rettet Fortuna - Hannover 96 verliert

Fortuna Düsseldorf - Jahn Regensburg 2:2 (0:2)

Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf kommt in der 2. Liga weiterhin nicht in Schwung. Zwar rettete der gebürtige Bad Oldesloer Rouwen Hennings der Mannschaft von Trainer Uwe Rösler beim 2:2 (0:2) gegen Jahn Regensburg zumindest noch einen Punkt, ihren Ambitionen werden die Rheinländer allerdings weiterhin nicht gerecht. Schon nach 24 Sekunden gingen die Gäste durch einen Kopfball-Treffer von Andreas Albers in Führung, Sebastian Stolze legte noch vor der Pause nach (20.). Nach der Pause glichen Kenan Karaman (81.) und Hennings (86.) mit ihren späten Treffern noch aus. Der Jahn blieb damit auch am vierten Spieltag ungeschlagen, hat allerdings auch erst einen Sieg eingefahren.