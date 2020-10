2. Liga kompakt: Würzburg kassiert mit neuem Trainer späten Ausgleich - Holstein bezwingt Fortuna

In der 2. Bundesliga fanden am dritten Spieltag nur zwei Sonntagspartien statt. Denn die Begegnung des Hamburger SV gegen Erzgebirge Aue war nach positiven Corona-Tests bei den Sachsen bereits am Samstag abgesagt worden. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) setzte das Spiel am Sonntag auch formal ab und kündigte eine zeitnahe Neuansetzung an.

Holstein Kiel - Fortuna Düsseldorf 2:1 (1:0) Dank eins Handelfmeters in der Schlussphase hat Holstein Kiel gegen Fortuna Düsseldorf einen 2:1-Erfolg gefeiert. Nach einer Anfangsphase mit leichten Vorteilen für die Gäste ging Holstein durch ein Eigentor von Florian Hartherz (16.) in Führung. Nach einer Flanke von Niklas Hauptmann stand Hartherz im Zentrum und lenkte die Kugel mit der Brust ins eigene Netz. Doch die Düsseldorfer kamen im zweiten Abschnitt schwungvoll aus der Kabine und nach knapp einer Stunde zum Ausgleich - abermals durch ein Eigentor: Jonas Mefferts missglückter Klärungsversuch egalisierte die Begegnung (59.). Ein Treffer von Janni Serra zum vermeintlichen 2:1 für die Gastgeber zählte nicht, weil der Videoassistent in der Entstehung ein Foul von Fin Bartels gesehen hatte (72.). Es war der erste gefährliche Angriff der Kieler in den zweiten 45 Minuten. Bartels holte in der Schlussphase gegen Matthias Zimmermann einen Handelelfmeter heraus. Düsseldorfs Kevin Danso holte sich eine unnötige Gelb-Rote Karte ab, weil er vor der Ausführung des Elfers den Ball vom Punkt nahm (85.). Alexander Mühling ließ sich nicht beirren und verwandelte zum 2:1 (86.).