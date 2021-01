2. Liga kompakt: Bayern-Schreck Holstein Kiel patzt gegen Karlsruhe – Heidenheim siegt klar

Holstein Kiel - Karlsruher SC 2:3 (0:2)

Wenige Tage nach dem berauschenden Pokal-Triumph gegen den FC Bayern hat Holstein Kiel den ersten Liga-Erfolg des Kalenderjahres erneut verpasst. Die Mannschaft von Trainer Ole Werner verlor gegen den Karlsruher SC trotz eines Doppelpacks des wechselwilligen Janni Serra mit 2:3 (0:2). Die Norddeutschen verpassten damit die Rückkehr auf den Relegationsplatz. Philip Heise (6.) und Marco Thiede (45.) schossen die Badener im Holstein-Stadion in Führung, nach Wiederanpfiff gelang Serra (60.) der Anschluss für nun deutlich bessere Kieler. Der Mittelstürmer, der spätestens im Sommer zu Arminia Bielefeld wechseln will, glich in der 77. Minute aus. Doch der KSC antwortete und kam durch Robin Bormuth (85.) per Kopf zur erneuten Führung, die am Ende den Sieg bedeutete.

