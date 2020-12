2. Liga kompakt: Kiel dank Lee und Bartels wieder Tabellenführer - HSV schlägt Darmstadt

Der Hamburger SV hat beim SV Darmstadt 98 wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden und den ersten Sieg seit Oktober gefeiert. Simon Terodde schoss die Hamburger mit einem Doppelpack (70.,87.) zum glücklichen Sieg in Überzahl. Terodde verwandelte zunächst in der 70. Minute einen Elfmeter-Nachschuss, nachdem "Lilien"-Keeper Marcel Schuhen erst abwehren konnte. Kurz darauf flog Patrick Herrmann mit Gelb-Rot vom Platz und als man glaubte, der HSV könnte dieses Spiel nun zu Ende bringen, glich Darmstadt durch Tobias Kempe aus. Fabian Holland flankte in den Strafraum, Erich Berko leitete den Ball herausragend per Hacke weiter und Kempe schloss erfolgreich ab. Doch erneut Terodde brachte den HSV dann nach einer Flanke von Tim Leibold in Führung - und den ersten Sieg seit dem 5. Spieltag gegen die Würzburger Kickers. Seitdem setzte es zuletzt Niederlagen gegen den 1. FC Heidenheim, den VfL Bochum und Hannover 96. Der HSV profitierte beim Erfolg am Samstag von einer guten zweiten Halbzeit, nachdem die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune den ersten Durchgang komplett verschlief. Durch den Erfolg ist der HSV nun punktgleich mit dem VfL Bochum.

Jahn Regensburg - Holstein Kiel 2:3 (1:2)

Überragende Auftritte von Jae-Sung Lee und Fin Bartels haben Holstein Kiel zurück an die Tabellenspitze gebracht. Die beiden drehten praktisch im Alleingang das Spiel beim SSV Jahn Regensburg, der durch Albion Vrenezj in der 17. Minute in Führung ging. Vorausgegangen war ein krasser Fehlpass von Kiels Jonas Meffert in die Füße des Torschützen, der schnell umschaltete und aus 20 Meter ins Tor traf. Doch Kiels Beste drehten dann auf. Nach einer tollen Flanken von Bartels von der rechten Seite traf Lee per Flugkopfball zunächst zum Ausgleich (32.), bevor er fünf Minuten später erneut nach Vorarbeit von Bartels zur Führung traf. In der zweiten Halbzeit funktionierte das Duo auch umgekehrt: Lee schickte Bartels, der mit einer starken Einzelaktion das 3:1 erzielte. Jan-Niklas Beste konnte in der Nachspielzeit zwar noch einmal verkürzen, doch Holstein brachte den Sieg über die Zeit. Dadurch ist Kiel nach den Siegen des VfL Bochum und Greuther Fürth am Freitagabend wieder zurück an der Tabellenspitze.