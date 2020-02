2. Liga kompakt: Kiel bleibt dank Zittersieg in Aue oben dran - Karlsruhe verpasst Befreiungsschlag

Karlsruher SC - VfL Osnabrück 1:1 (1:0)

Der VfL Osnabrück hat in der 2. Bundesliga einen wichtigen Punkt in Unterzahl geholt. Durch ein Tor von Marcos Alvarez in der dritten Minute der Nachspielzeit erreichten die Niedersachsen noch ein 1:1 (0:1) beim Mitaufsteiger Karlsruher SC. Der VfL blieb am Sonntag zwar auch im fünften Rückrunden-Spiel sieglos. Der späte Treffer von Marcos Alvarez hielt den KSC auf dem Relegationsplatz aber weiter sieben Punkte auf Abstand. Die Osnabrücker spielten vor 12 069 Zuschauern mehr als eine Stunde nur zu zehnt. Neuzugang Assan Ceesay sah in der 29. Minute die Rote Karte, weil er den Karlsruher Dirk Carlson im Strafraum am Kopf traf. Der KSC-Verteidiger musste mit einem Kopfverband vom Spielfeld getragen und noch im Stadion mit drei Stichen genäht werden. Den folgenden Foulelfmeter von Marvin Wanitzek konnte VfL-Torwart Philipp Kühn noch parieren. Kurz vor der Pause ging Karlsruhe durch den Ex-Braunschweiger Philipp Hofmann (45.+4) aber doch noch in Führung. Osnabrück war sogar mit zehn Spielern die bessere und selbstbewusstere Mannschaft. Die besten Chance zum Ausgleich vergaben Niklas Schmidt (69.) und Moritz Heyer (90.).

Welche Stadien der 2. Bundesliga erkennst Du von oben? Welche Stadien der 2. Bundesliga erkennt ihr? Macht mit bei der SPORTBUZZER-Challenge! ©

Anzeige

Erzgebirge Aue - Holstein Kiel 1:2 (0:1)

Holstein Kiel nähert sich den Aufstiegsplätzen der zweiten Bundesliga an. Die Mannschaft von Trainer Ole Werner kam am 22. Spieltag zu einem 2:1 (1:0)-Sieg beim FC Erzgebirge Aue und liegt mit nunmehr mit 34 Punkten auf dem fünften Platz, vier Zähler hinter dem drittplatzierten VfB Stuttgart. Vor 8700 Zuschauern im Erzgebirgsstadion brachten Salih Özcan (42. Minute) und Emmanuel Iyoha (63.) die Gäste in Führung. Den 2020 weiterhin sieglosen Erzgebirglern gelang nur noch der Anschlusstreffer durch den eingewechselten Dimitrij Nazarov (70.). Das Team von Trainer Dirk Schuster verbleibt mit 30 Zählern aber in der oberen Tabellenhälfte. Kiel-Trainer Dirk Schuster hatte seine Mannschaft nach der 0:3-Niederlage in Stuttgart gleich auf vier Positionen verändert, Werner nahm zwei Wechsel vor. In einer ereignisarmen ersten Halbzeit präsentierten sich die zuvor seit fünf Spielen ungeschlagenen Kieler effizienter und kamen gegen recht passive Auer kurz vor dem Seitenwechsel zur Führung.Nach der Halbzeitpause agierten die Gastgeber zunächst agiler, sodass Kiel mehr Platz zum Kontern blieb. Iyoha schloss einen Konter nach einer schönen Kombination über drei Stationen zum 2:0 ab. Der schöne Treffer von Nazarov brachte 20 Minuten vor dem Ende noch einmal Spannung in das Spiel.

Darmstadt 98 - SV Sandhausen 1:0 (0:0)