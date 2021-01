2. Liga kompakt: HSV dreht Spiel in Braunschweig und beendet Hinrunde als Erster – Rot für Würzburg-Coach

Eintracht Braunschweig - Hamburger SV 2:4 (2:1)

Der Hamburger SV hat bei Abstiegskandidat Eintracht Braunschweig einen ärgerlichen Punktverlust vermieden und nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch mit 4:2 (1:2) gewonnen. Im Nordduell gelang es dem HSV, seine Position als Tabellenführer weiter zu festigen. Dabei sah es an der Hamburger Straße zunächst gar nicht gut aus, nachdem Felix Kroos (9.) und Marcel Bär (42.) die Gastgeber doppelt in Führung geschossen hatten. Kurz vor dem 2:0 hatten die Hamburger durch Bakery Jatta ihre beste Chance, der Flügelspieler schoss aber drüber (41.). Abschlussglück hatten die Gäste erst kurz vor der Pause, als David Kinsombi nach starker Vorarbeit von Sonny Kittel das Anschlusstor erzielte (45.+2). Anzeige

War die abstiegsbedrohte Eintracht im ersten Durchgang noch ungemein sicher in der Abwehrarbeit, luden die Verteidiger den HSV nach Wiederanpfiff plötzlich ein: Ein Klärungversuch von Brian Behrendt landete in den Füßen von Simon Terodde, der dankend annahm und ausglich (51.). Joker Aaron Hunt drehte die Partie dann nach einem Patzer von Braunschweig-Torwart Jasmin Fejzic (59.). Der HSV hatte nun Oberwasser, kam durch Kinsombi (65.) zu seinem vierten Treffer. Zuvor hatte Lasse Schlüter den Ball am eigenen Strafraum gegen Moritz Heyer verloren. Mit dem Auswärtssieg am letzten Spieltag der ersten Saisonhälfte steht fest, dass der HSV die Hinrunde als beste Mannschaft abschließen wird.

Karlsruher SC - 1. FC Heidenheim 1:1 (1:0)

Durch die 1:1 (1:0)-Punkteteilung stagnieren sowohl der Karlsruher SC als auch der 1. FC Heidenheim im Verfolgerfeld bei jeweils 26 Punkten auf den Plätzen sechs und sieben. Zunächst hatte die zuletzt drei Mal siegreiche Heimmannschaft Vorteile. Benjamin Goller verlängerte eine Ecke zu Robin Bormuth, der am zweiten Pfosten das 1:0 köpfte (6.). Heidenheim hatte sofort den Ausgleich auf dem Fuß, Florian Pick scheiterte allerdings an KSC-Schlussmann Marius Gersbeck (9.). In der Folge blieb das Duell intensiv, aber chancenarm. Nach einer Top-Chance für Karlsruhe durch Philipp Hofmann, der aus kurzer Distanz den Giebel traf (51.), kam der FCH durch Christian Kühlwetter mit einem schönen Schlenzer zum Ausgleich (60.).

SC Paderborn - Würzburger Kickers 1:0 (1:0)