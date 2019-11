2. Liga kompakt: David Kinsombi rettet HSV bei Videobeweis-Festival - Neun Tore in Wiesbaden

Hamburger SV - Dynamo Dresden 2:1 (0:0)

Joker David Kinsombi hat den Hamburger SV wieder an die Tabellenspitze der 2. Liga geköpft. Der erst in der 84. Minute eingewechselte Mittelfeldspieler besorgte beim 2:1 (0:0) gegen Dynamo Dresden in der fünften Minuten der Nachspielzeit den Siegtreffer und beendete die Hamburger Mini-Serie von zuvor zwei Unentschieden nacheinander. Nach dem sie durch Niklas Kreuzer (47.) in Rückstand geraten waren, erhöhten die Hanseaten den Druck und erlebten ein wahres Videobeweis-Festival. Zunächst glich Sonny Kittel aus (68.) - der Treffer hatte auch nach Ansicht der Videobilder Bestand. Anders war es bei zwei weiteren HSV-Toren durch Harnik (71.) und Hunt (73.), bei denen jeweils eine Abseitsstellung vorlag. Bei Kinsombis Tor war dann jedoch wieder alles in Ordnung.