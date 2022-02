2. Liga kompakt: HSV klettert dank Kittel-Doppelpack auf Rang zwei - Rückschlag für Nürnberg, SCP torlos

Hamburger SV - 1. FC Heidenheim 2:0 (0:0) Der Hamburger SV ist vorübergehend hinter Werder Bremen auf den zweiten Platz gesprungen. Mit dem 2:0 (0:0)-Erfolg über den 1. FC Heidenheim distanzierten die Hansestädter zugleich die zuvor punktgleichen Gäste etwas. In einer insgesamt ausgeglichenen ersten Hälfte suchten beide Mannschaften den Weg nach vorn und kamen zu Torchancen. Für den HSV war Sonny Kittel per Freistoß gefährlich (10.), die Gäste ließen nach einer Ecke gleich mehrere Schusschancen innerhalb weniger Sekunden ungenutzt. Heidenheims Abwehrspieler Oliver Hüsing stand jedoch bei einer Flanke im Abseits, so dass ein möglicher Treffer nicht gezählt hätte (25.). Im zweiten Durchgang riss der FCH die Begegnung zunächst an sich, ehe dennoch die Hamburger in Führung gingen. Gäste-Schlussmann Kevin Müller ließ einen eher harmlosen Schuss von Faride Alidou nach vorne abprallen, Kittel war zur Stelle und staubte zum 1:0 ab (63.). Später gab es Strafstoß für die Gastgeber, nachdem Jonas Föhrenbach auf das Bein von Bakéry Jatta gestiegen war. Kittel verwandelte zum vorentscheidenden 2:0 (78.). Anzeige

Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg 4:1 (1:1) Der 1. FC Nürnberg droht den Anschluss an die Zweitliga-Spitzengruppe vorerst etwas zu verlieren. Nach der 1:4-(1:1)-Niederlage beim Karlsruher SC haben die siebtplatzierten Franken vier Punkte Rückstand auf den Sechsten 1. FC Heidenheim. Zudem war es für die Elf von Trainer Robert Klauß nach dem 0:5 gegen den FC Ingolstadt die zweite deutliche Pleite in Folge. Nach einem ausgeglichenen Start gingen die Gäste durch einen kuriosen Treffer in Führung. Statt einer Freistoßflanke setzte Johannes Geis zum Direktversuch an und düpierte damit aus rund 30 Metern KSC-Torwart Marius Gersbeck zum 0:1 (29.). Noch vor der Pause glich Philipp Hofmann, der einen von Enrico Valentini abgeblockten Ball verwertete, zum 1:1 für die Badener aus (39.). Im zweiten Durchgang drehte Karlsruhe die Partie, ging durch Benjamin Goller mit 2:1 in Front (55.). Nur vier Minuten später erhöhte Hofmann auf 3:1 (59.). Eine Reaktion des FCN blieb aus, auch in der Schlussphase behielt der KSC alles im Griff und kam durch einen von Marvin Wanitzek verwandelten Foulelfmeter sogar noch zum 4:1 (90.).