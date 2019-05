2. Liga kompakt: HSV kassiert heftige Niederlage - Auch Heidenheim verliert

Der Hamburger SV setzt seine katastrophale Serie fort und droht nach dem siebten sieglosen Spiel in Folge den Aufstieg zu verpassen. Ingolstadt feiert dagegen einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf und überholt Magdeburg, das gegen Bochum verlor. Indes konnte Heidenheim den Patzer der Hamburger nicht nutzen.

Hamburger SV 0:3 FC Ingolstadt

Der Sieg von Arminia Bielefeld gegen Paderborn am Samstag war die große Vorlage für den HSV. Mit einem Dreier gegen Ingolstadt hätten die Hanseaten wieder auf Platz zwei springen und einen großen Schritt in Richtung Wiederaufstieg machen können. Doch stattdessen trat Hamburg von Anfang an stark verunsichert auf und kassiert nach nur acht Minuten ein frühes Gegentor von Dario Lezcano.