2. Liga kompakt: HSV patzt im Aufstiegskampf - Hannover 96 holt Big Points

Dynamo Dresden - Hamburger SV 1:1 (0:1)

Der Hamburger SV ist zum Jahres-Auftakt der 2. Bundesliga am Freitagabend nicht über ein 1:1 (1:0) bei Dynamo Dresden hinausgekommen und droht Platz drei im weiteren Verlauf des 19. Spieltags zu verlieren. Der HSV ging durch Robert Glatzel (37.) in Führung, war allerdings nicht die bessere Mannschaft. Die Aufsteiger aus Dresden belohnten sich für ihren hohen Aufwand schließlich in der zweiten Halbzeit mit dem Ausgleichstreffer durch Christoph Daferner (61.), der Daniel Heuer-Fernandes per Kopf überwand. Sonny Kittel hatte kurz vor Spielende noch die große Chance auf den Siegtreffer, doch Dynamo-Keeper Kevin Broll kratzte den Schuss des HSV-Stars aus dem Winkel (86.). Dresden bleibt Tabellen-Elfter, der HSV Dritter, jedoch mit vier Punkten Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz Anzeige

Dabei wollte der HSV in diesem Jahr endlich den Aufstieg realisieren: Dass der ehemalige Bundesliga-Dino HSV unter seinen Vorgängern Hannes Wolff, Dieter Hecking und Daniel Thioune die angestrebte Rückkehr in die 1. Liga verpasst hat, könne er im Nachhinein nicht beeinflussen, sagte Trainer Tim Walter vor dem Spiel. Er sei aber zuversichtlich, dass es unter seiner Regie nun besser laufe, "weil wir stetig an uns arbeiten. Die Mannschaft ist hungrig, voller Energie und Ehrgeiz". Der Jahres-Auftakt macht nicht wirklich Mut.

Hansa Rostock - Hannover 96 0:1 (0:0)