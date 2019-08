2. Liga kompakt: Doppelpack Kittel! HSV gewinnt in Karlsruhe - Geis schießt Nürnberg zum Sieg

Karlsruher SC - Hamburger SV 2:4 (0:2)

Die Hamburger dominierten ohne ihren angeschlagenen Kapitän vor allem die erste Hälfte und gingen durch Hinterseer (16.) per Elfmeter in Führung. Zuvor war Leibold im Strafraum gefoult worden. Den Karlsruhern fiel zunächst wenig ein, der starke Sonny Kittel konnte nach Jatta-Vorarbeit in der 34. Minute auf 2:0 erhöhen. Nach Wiederanpfiff machte der HSV da weiter, wo er aufgehört hatte und blieb die bessere Mannschaft. Kittel (67.) stellte auf 3:0, die Partie schien entschieden. Doch dann verkürzte Abwehrspieler Daniel Gordon (76.) per Standard. Ging da noch was für den KSC? Ja: Hofmann (87.) stellte auf 2:3. Joker Jairo Samperio machte in der Nachspielzeit dann aber mit seinem 4:2 alles klar.