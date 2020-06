2. Liga kompakt: HSV springt dank Pohjanpalo auf Aufstiegsplatz, Bielefeld bleibt torlos in Sandhausen

Dynamo Dresden - Hamburger SV 0:1 (0:0)

Joel Pohjanpalo hat den Hamburger SV mit einem Treffer in der Schlussphase zum zweiten Sieg nach der Corona-Pause geschossen - und zumindest für zwei Nächte auf einen direkten Aufstiegsplatz der 2. Liga. Der HSV gewann zum Auftakt des 31. Spieltags nach einer überwiegend uninspirierten Vorstellung bei Dynamo Dresden mit 1:0 (0:0) und überholt damit den VfB Stuttgart auf Platz zwei. Die Stuttgarter können mit einem Sieg beim Karlsruher SC am Sonntag allerdings wieder am HSV vorbeiziehen. Dresden bleibt Tabellenletzter mit weiterhin zwei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz.

Der HSV, der mit Martin Harnik für Bakery Jatta in der Startelf begann, war über das gesamte Spiel zwar deutlich dominanter als die Hausherren aus Dresden, machte aber viel zu wenig aus dem eigenen Ballbesitz. Dynamo beschränkte sich auf die Defensive und lauerte auf Konter. Joel Pohjanpalo vergab in der 72. Minute per Kopfball die bis dato beste Chance für die Gäste. Nach einem abgepralltem Schuss von Louis Schaub traf der Finne nur die Latte. Zwölf Minuten später machte er es besser. Nach einer Vorlage von Tim Leibold musste Pohjanpalo nur noch seinen rechten Fuß hinhalten, um den Siegtreffer zu erzielen.

