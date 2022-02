2. Liga kompakt: HSV und Glatzel zerlegen Darmstadt - Rostock mit Tor-Festival in Dresden

Der Hamburger SV siegt dank eines Viererpacks von Robert Glöatzel mit 5:0 bei Darmstadt 98. Hansa Rostock gelingen gegen Dynamo Dresden vier Tore in den ersten 18 Minuten. Fortuna Düsseldorf verliert in Kiel und ist weiter in der Krise. Der Zweitliga-Sonntag im Überblick.