2. Liga kompakt: HSV verliert nach Pyro-Pause in Kiel - Dresden unterliegt im Keller-Duell 

Holstein Kiel - Hamburger SV 1:0 (1:0)

Der Hamburger SV hat seine vielleicht letzte Chance auf ein entscheidendes Eingreifen ins Aufstiegsrennen verspielt. Die Hanseaten verloren bei Holstein Kiel mit 0:1 (0:1) und haben fünf Spiele vor Saisonende nun schon sieben Punkte Rückstand auf den derzeit vom Stadtrivalen FC St. Pauli belegten Relegationsrang. Die Kieler festigten dank des Sieges hingegen ihren Platz im Tabellenmittelfeld und können fast schon sicher für ein weiteres Jahr in der 2. Liga planen. Den entscheidenden Treffer am Sonntag erzielte Kwasi Wriedt in der 13. Minute. Mit dem frühen Tor verdeutlichten die Platzherren auch, dass sie den schwierigen Beginn der Partie besser verkraftet hatten als die Hamburger. Deren mitgereiste Fans hatten mit dem Abbrennen von Pyro-Technik schon nach zwei Minuten für eine Spielunterbrechung gesorgt. Erst nach zehn Minuten bat Schiedsrichter Daniel Schlager die beiden Teams zurück aufs Feld und setzte das Spiel fort.

