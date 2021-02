2. Liga kompakt: HSV verspielt Führung in Aue - St. Pauli mit wichtigem Sieg gegen Sandhausen

Der Hamburger SV hat im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga einen Dämpfer kassiert. Das Team von Trainer Daniel Thioune verspielte am Freitagabend bei Erzgebirge Aue eine Zwei-Tore-Führung und musste sich am Ende mit einem 3:3 (3:1) begnügen. Die Tore für den HSV erzielten Simon Terodde mit seinem siebten Doppelpack der Saison (14. Minute, 30./Foulelfmeter) und David Kinsombi (22.). Für die Gastgeber aus Sachsen trafen Jan Hochscheidt (26.), Clemens Fandrich (50.) und Florian Krüger (61.). Der Vorsprung des HSV an der Tabellenspitze könnte sich bei einem Sieg des VfL Bochum (beim VfL Osnabrück) oder von Holstein Kiel (bei Fortuna Düsseldorf) auf zwei Punkte reduzieren.

Die Anfangsphase der Partie hatte es in sich. Eine sehenswerte Direktabnahme von Bakery Jatta fand den Weg Richtung Tor, wo Goalgetter Terodde zur Sicherheit kurz vor der Linie noch einmal den Kopf hinhielt - ihm gehörte also der Führungstreffer. Nur acht Minuten später erhöhte Kinsombi. Nach starken Kombinationen legte Sonny Kittel den Ball in den Rückraum, wo der HSV-Mittelfeldspieler goldrichtig stand. Nach einem Konter stellte Aue durch Hochscheidt den Anschluss her. Doch die Norddeutschen antworteten umgehend. Ein Foul von Fandrich an Kittel führte auch nach VAR-Überprüfung zu einem Strafstoß, den Terodde verwandelte - es war schon sein 19. Saisontor!