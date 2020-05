2. Liga kompakt: Favoritensiege für Hamburg, Stuttgart und Heidenheim - HSV mit Glück und Pollersbeck

Hamburger SV - SV Wehen Wiesbaden 3:2 (2:1)

Die Hausherren ließen mit ihrer Antwort nicht lange auf sich warten: Wenige Sekunden nach dem Gegentreffer netzte David Kinsombi (14.) zum 1:1 ein, Joel Pohjanpalo (27.) erhöhte vor der Halbzeitpause sogar auf 2:1. Doch Wehen steckte nicht auf - auch dank der Unterstützung von Letschert, der einen gebrauchten Tag erwischt hatte. Der 27-Jährige verursachte im zweiten Durchgang einen Elfmeter, den Schäffler (57.) eiskalt verwandelte. Im Anschluss wackelte der HSV bedenklich, hatte es jedoch einer Energieleistung von Doppel-Torschütze Kinsombi (76.) zu verdanken, dass am Ende ein glücklicher Sieg heraussprang - und einer insgesamt starken Leistung von Schlussmann Pollersbeck.

Dynamo Dresden - VfB Stuttgart 0:2 (0:1)

Die längste Corona-Pause aller Zweitligisten (84 Tage) ist für Dynamo Dresden vorbei. Die Freude über die Rückkehr in den Fußball-Alltag dürfte sich nach Ablauf der 90 Minuten gegen den VfB Stuttgart allerdings in Grenzen halten. Das Schlusslicht der 2. Liga musste eine 0:1-Heimpleite gegen den Aufstiegsaspiranten hinnehmen. Es dauerte nur 18 Minuten, bis der VfB durch einen Treffer von Hamadi Al Ghaddioui in Führung ging. Mit dem Jubel mussten sich die Schwaben, die drei Tage zuvor den HSV mit 3:2 besiegt hatten, allerdings etwas gedulden. Wie der Videobeweis letztlich ergab, hatte Dresdens Patrick Schmidt die vermeintliche Abseitsstellung jedoch aufgehoben. Den Stuttgarter Arbeitssieg machte kurz vor Schluss Darko Churlinov (88.) perfekt.