2. Liga kompakt: Kiel gewinnt trotz irrer Elfmeter-Entscheidung - Aue verliert in Darmstadt

Holstein Kiel - VfL Bochum

Vier Partien gab es in der zweiten Liga zuvor zwischen beiden Mannschaften, zwei davon gewann Kiel, zwei Mal gab es ein Remis. Es war das erste Spiel von Ole Werner, das er auch als offizieller Cheftrainer bei Holstein Kiel an der Linie betreute. Und diese beiden Punkte schien den Kielern noch einmal einen Extraschub gegen den VfL Bochum gegeben zu haben. Von Beginn an nahmen die Norddeutschen das Heft des Handelns in die Hand. Holstein war handlungsschneller, frischer als die Gäste aus dem Ruhrgebiet. Folgerichtig brachte der Südkoreaner Jae-Sung Lee Holstein Kiel schon in der 9. Minute in Führung. Johannes van den Bergh flankte von der linken Seite in den Strafraum, wo Alexander Mühling zunächst an Manuel Rieman scheiterte. Den Nachschuss versenkte Lee dann aber sicher.

Eberwein sorgt als Auswechselspieler für Elfmeter

Vollkommen aus dem Nichts kam der VfL per Elfmeter zum 1:1 durch Silvère Ganvoula - und zwar auf absolute irre Art und Weise! Beim Schuss zuvor von Ganvoula hatte Michael Eberwein den Fuß in den Strafraum reingehalten und den Ball gespielt - bevor der Ball im Aus war. Der Videobeweis griff ein - und entschied auf Elfmeter für Bochum. Unfreiwillig schrieb Eberwein so deutsche Fußball-Geschichte.

Es gab schon definitiv interessantere Freitagabendspiele in der 2. Fußball-Bundesliga. Beide Mannschaften mühten sich extrem, und brachten nichts nach vorne zustande. So ging es am Böllenfalltor mit 0:0 in Kabine.

Besser machte es Serra kurz nach der Pause aus dem Spiel heraus, als Özcan den Ball mit dem Kopf auf Serra vorlegte und dieser in die kurze Ecke des Bochumer Treffers einschoss. Dabei blieb es dann zum Schluss. Damit droht dem VfL Bochum sogar der Absturz auf den letzten Tabellenplatz am Wochenende, sollten Dynamo Dresden und Wehen Wiesbaden punkten.

Darmstadt 98 - Erzgebirge Aue

Doch damit war die erste Halbzeit noch nicht beendet. Denn auf der Gegenseite gab es ebenfalls einen Elfmeter. Der Ball kommt in den Bochumer Strafraum und Danilo Soares trifft Kiels Salih Özcan mit einem hohen Bein. Schiedsrichter Tino Gerach zeigte auf den Punkt - doch Rieman hielt den Strafstoß von Janni Serra.

Erst in der zweiten Halbzeit nahmen beide Mannschaften etwas mehr Schwung auf in der Offensive - und Aue jubelte bereits. Doch der vermeintliche Treffer von Marko Mihojevic zählte nicht, weil er vor der Freistoß-Flanke zu seinem Kopfball im Abseits stand.

Doch danach verflachte die Partie wieder - bis Dario Dumic nach einer Ecke in der 87. Minute doch noch zum 1:0-Sieg für Darmstadt traf. Aue verpasste damit den möglichen Sprung auf den zweiten Tabellenplatz. Mit einem Sieg wäre man zumindest bis Samstagnachmittag punktgleich mit dem Tabellenführer Hamburger SV gewesen. Und ganz nebenbei bleibt es dabei: Aue hat in Darmstadt noch nie ein Tor geschossen.

