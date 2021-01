2. Liga kompakt: Kiel erobert Relegationsplatz zurück – Burgstaller lässt St. Pauli jubeln

SV Darmstadt 98 - Holstein Kiel 0:2 (0:1)

Mit einem ungefährdeten 2:0 (1:0)-Auswärtssieg beim SV Darmstadt 98 hat Holstein Kiel den Relegationsplatz zurückerobert und die Lilien zunehmend in Abstiegsgefahr geschossen. Die Mannschaft von Ex-Kiel-Coach Markus Anfang ist nur noch zwei Punkte von der Abstiegszone entfernt. Kurz vor der Pause hatte der im Strafraum unbedrängte Fabian Reese das verdiente 1:0 für die Gäste geschossen (40.), die nach der "Weihnachtsmeisterschaft" in diesem Kalenderjahr noch ohne Sieg waren. Reese hatte mit einem Pfostenschoss zwei Minuten später die Riesenchance zum zweiten Holstein-Streich, er traf jedoch nur den Pfosten. Im zweiten Durchgang erhöhte Darmstadts Verteidiger Immanuel Höhn die Führung der Schleswig-Holsteiner unfreiwillig auf 2:0 (55.). Kiel nutzte so das 3:3 der direkten Konkurrenten Düsseldorf und Fürth am Freitag optimal aus. Anzeige

SV Sandhausen - VfL Bochum 1:1 (1:0)

Der VfL Bochum hat im Kampf um den Aufstieg einen herben Dämpfer gerade noch abgewendet. Der Tabellenzweite sicherte im Auswärtsspiel beim abstiegsbedrohten SV Sandhausen in der Schlussphase zumindest noch einen Punkt und spielte 1:1 (1:0). Kevin Behrens hatte die Gastgeber durchaus verdient kurz vor dem Ende der ersten Hälfte in Führung geschossen, als den Bochumern nach einem Eckball die defensive Ordnung abhanden gekommen war (44.). Die offensivfreudigen, aber im Abschluss harmlosen Gäste aus dem Westen betrieben erst in der Schlussphase Schadensbegrenzung und kamen durch Robert Zulj noch zum 1:1 (84.). Der eingewechselte Patrick Schmidt sah in der Nachspielzeit auf Seiten der Sandhäuser Gelb-Rot (90.+1).

1. FC Nürnberg - Hannover 96 2:5 (1:2)

Hannover 96 meldet mit einem deutlichen Auswärtssieg beim 1. FC Nürnberg Ansprüche im Aufstiegsrennen an. Die Niedersachsen setzten sich im traditionsreichen Duell bei starkem Schneefall in Franken mit 5:2 (2:1) durch und verbesserten sich auf Platz sechs, während Nürnberg im Mittelfeld stagniert und den Blick eher wieder nach unten richten muss. Mit einem Doppelschlag durch Marvin Ducksch (20./Foulelfmeter) und Timo Hübers (24.) stellte 96 rasch auf 2:0, Nürmberg kam vor der Pause durch Manuel Schäffler noch zum Anschluss (35.). Nach Wiederanpfiff zogen die Gäste davon. Genki Haraguchi mit einem überragenden Fernschuss (58.), Florent Muslija mit einem von FCN-Keeper Christian Mathenia völlig unterschätzten direkten Freistoß (72.) und Patrick Twumasi (86.) schraubten das Ergebnis in die Höhe, Johannes Geis gelang ebenfalls mit einem verwandelten Freistoß der zweite FCN-Treffer (89.).

FC St. Pauli - Jahn Regensburg 2:0 (1:0)