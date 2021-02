2. Liga kompakt: Holstein Kiel gewinnt und springt auf Platz eins - Hannover 96 mit Unentschieden gegen Paderborn

Holstein Kiel springt an die Tabellenspitze - zumindest bis Samstagnachmittag wenn der Hamburger SV gegen Greuther Fürth antritt. Die Kieler besiegten am Freitagabend den Tabellenletzten Würzburg mit 1:0. Der Holstein-Sieg gegen die Kickers war aber äußerst glücklich, denn um den Treffer zum 1:0 gab es ordentlich Gesprächsstoff.

Hannover 96 - SC Paderborn 0:0

Nach zwei Siegen in Serie wollte Hannover 96 im Heimspiel gegen den SC Paderborn nachlegen, um vielleicht doch noch ins Aufstiegsrennen der 2. Liga einzugreifen. Doch das Team von SC-Trainer Steffen Baumgart legte gut los und hatte durch Dennis Srbeny die Riesenchance zur Führung. Der Paderborn-Stürmer schaffte aber das Kunststück einen Pass von der linke Seite aus drei Metern über das Tor zu jagen (10.). 96 schlug zurück, aber Stürmer Marvin Ducksch scheiterte per Kopf an Torwart Leopold Zingerle (17.). Eine dicke Chance vergab Hendrik Weydandt für 96 in der zweiten Halbzeit. Der Stürmer rannte alleine auf das Paderborner Tor zu, seinen Schuss konnte Zingerle gerade noch um den Pfosten lenken (61.). Ein Treffer gelang aber keinem der beiden Teams. Hannover ist mit 33 Punkten auf Platz fünf, Paderborn mit 27 Zählern auf Platz neun.