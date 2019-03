1. FC Köln - Arminia Bielefeld 5:1 (2:0)

Ungeachtet des Machtkampfs in der Führungsetage eilt der 1. FC Köln in der 2. Liga weiter dem Aufstieg entgegen. Die Rheinländer kamen am Sonntag zu einem ungefährdeten 5:1 (2:0) gegen Arminia Bielefeld und bewiesen einmal mehr über welch Tiefe ihr Kader gerade in der Offensive verfügt. So blieb Rückkehrer Anthony Modeste eine Woche nach seinem Startelf-Debüt beim 2:1 in Ingolstadt zunächst auf der Bank und musste Simon Terodde den Vortritt lassen. Der überragende Stürmer der Hinrunde nutzte seine Chance und beendete mit dem 2:0 (21.), dem 4:0 (69.) und dem 5:1 (90.) eine vier Partien andauernde Durststrecke. Der 31-Jährige hat nun 26 Saisontore auf dem Konto. Zudem trafen gegen Bielefeld Dominick Drexler (14.) und Jhon Cordoba (48.). Die Kölner thronen damit unabhängig vom Ausgang des Derbys zwischen den Verfolgern FC St. Pauli und Hamburger SV am Sonntag an der Tabellenspitze. Der einzige Treffer für Bielefeld gelang Andreas Voglsammer (71.).