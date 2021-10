2. Liga kompakt: Nürnberg siegt sich traumhaft auf Platz zwei, Düsseldorf bezwingt den KSC

Nürnberg - Heidenheim 4:0 (1:0)

Der 1. FC Nürnberg bleibt an Tabellenführer St. Pauli dran. Die Franken besiegten am Samstagnachmittag den 1. FC Heidenheim mit 4:0 und haben nun 21 Punkte auf dem Konto. Einen weniger als Spitzenreiter St. Pauli, der allerdings erst am Sonntag gegen Hansa Rostock spielt. In der ersten Halbzeit brauchten die Fans der Nürnberger allerdings viel Geduld, das Spiel plätscherte bis kurz vor Ende der 45 Minuten vor sich hin. Dann traf Mats Möller Daehli, der den Ball von der Strafraumkante fast in den Winkel zimmerte (45.). Im zweiten Abschnitt legten die Nürnberger direkt nach - wieder mit einem Hammer in den Winkel. Diesmal zeigte sich Erik Shuranov nach einem schönen Konter für den Treffer verantwortlich (52.). Und auch der dritte Treffer war einer aus der Kategorie wunderschön: Johannes Geis zauberte einen Freistoß aus 20 Metern gefühlvoll direkt in die Maschen (66.). Maurice Malone sorgte kurz vor Schluss mit einem Eigentor für das 4:0 (89.). Nürnberg bleibt damit auch im elften Spiel der Saison ungeschlagen, Heidenheim rutscht auf Platz zehn in der Tabelle ab.

Anzeige