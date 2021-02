2. Liga kompakt: FCH ringt Fortuna nieder - Nullnummer in Nürnberg, SVS doppelt vom Punkt

1. FC Heidenheim - Fortuna Düsseldorf 3:2 (1:0)

Der 1. FC Heidenheim hat das Verfolgerduell gegen Fortuna Düsseldorf mit 3:2 (1:0) gewonnen. Die Gäste verpassten es hingegen, weiter Anschluss nach ganz oben zu halten. Nach einer engagierten, aber auf beiden Seiten fehlerbehafteten Anfangsphase brachte Kevin Sessa den FCH mit 1:0 in Führung (20.). Voraus gegangen war ein Einwurf, der zu Konstantin Kerschbaumer verlängert wurde, der wiederum im Strafraum Sessa fand. Der Fortuna fiel in der Folge offensiv wenig ein. Nach etwas mehr als einer Stunde kam Düsseldorf dennoch zum Ausgleich. Matthias Zimmermann stieß über die rechte Seite bis zur Grundlinie durch, bediente Marcel Sobottka - und der überwand Schlussmann Kevin Müller zum 1:1 (63.). Doch die Gastgeber schlugen bald zurück. Tim Kleindienst nutzte einen Aussetzer von Sobottka am Fortuna-Strafraum aus und schob aus 15 Metern zum 2:1 ein (72.). Fast postwendend glich Kristoffer Peterson für die Rheinländer wieder aus - 2:2 (76.). Kleindienst antwortete mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 3:2 (83.).

