2. Liga kompakt: SV Darmstadt gewinnt Top-Spiel beim SC Paderborn – Hannover 96 siegt erneut

SC Paderborn - SV Darmstadt 0:1 (0:0) Eine Partie mit vielen Toren wurde erwartet - gekommen ist es dazu nicht. Der entscheidende Treffer im Duell der beiden Aufstiegskandidaten fiel erst in der Schlussphase. Der SV Darmstadt zieht mit dem 1:0-Sieg wieder am FC Schalke vorbei, der SCP bleibt vorerst auf Rang fünf stehen. Im ersten Durchgang war es eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Für die Hausherren vergaben Dennis Srbeny (26.) und Julian Justvan (45.) ordentliche Möglichkeiten, auf der anderen Seite verpassten Mathias Honsak (36.) und Phillip Tietz (41.) die Führung. Nach dem Seitenwechsel ging es ähnlich weiter. In Hälfte zwei sahen die Zuschauer erneut eine Partie auf Augenhöhe. Die besseren Optionen auf den Siegtreffer besaßen zunächst die Ostwestfalen. Schuster kam nach einem Eckball in bester Position an den Ball, der über Umwege vom Querbalken ins Aus sprang. In der Schlussphase waren beiden Teams offenbar mit dem Remis zufrieden. Die Trainer gingen mit ihren Auswechslungen nicht mehr ins Risiko. Doch dann landete ein Eckball von Fabian Holland direkt auf den Kopf von Patric Pfeiffer, der den Ball mit dem Kopf ins Tor wuchtete (81.) - es war die Entscheidung im Top-Spiel.

FC Ingolstadt - Hannover 96 1:2 (1:2) Es läuft für Hannover 96 unter Interimscoach Christoph Dabrowski. Auch im zweiten Spiel nach dem Trainerwechsel fahren die Niedersachsen drei Punkte ein. Und das mit einem 2:1 (2:1)-Erfolg im ganz wichtigen Kellerduell beim Tabellenletzten FC Ingolstadt. Im ersten Spiel von Neu-Trainer Rüdiger Rehm kassierten die Schanzer bereits die zwölfte Niederlage im 17. Ligaspiel. Bereits nach neun Minuten sorgte Maximilian Beier mit seinem ersten Saisontor für die Gäste-Führung. Doch der FCI schlug 20 Minuten später zurück - Marcel Gaus schob aus kurzer Distanz ein. Hannover ging aber noch in Durchgang eins wieder in Front. Nach einer Flanke von Sei Muroya kam Linton Maina an den Ball und schob diesen flach ins rechte Eck (38.).