2. Liga kompakt: Pohjanpalo rettet dem HSV einen Punkt gegen Hannover - Bielefeld ohne Mühe 

Hannover 96 - Hamburger SV 1:1 (0:0)

Hannover 96 hat in der zweiten Liga einen Überraschungs-Erfolg verpasst. Die Niedersachsen lagen gegen die favorisierten Gäste aus der Hansestadt lange mit 1:0 vorn, ehe Joel Pohjanpalo in der Nachspielzeit für den umjubelten Ausgleich der Gäste sorgte (90.+6). Cedric Teuchert hatte die Hausherren kurz nach der Halbzeit in Führung gebracht (51.). Der Offensivmann traf nach einer starken Vorarbeit von Linton Maina zur Führung für die Hausherren. Dabei hatte der HSV in der ersten Halbzeit die besseren Gelegenheiten. Nach dem Gegentreffer erhöhte der Aufstiegsaspirant dann den Druck auf den Kasten 96-Keeper Ron Robert Zieler und drängte die Hannoveraner tief in die eigene Hälfte. In der 73. Minute vergab der HSV sogar eine Dreifachchance. Doch weder David Kinsombi, Louis Schaub noch Sonny Kittel brachten den Ball im Tor unter. Kurz vor Schluss war es schließlich Joker Pohjanpalo überlassen, den Punktgewinn der Hamburger zu retten.