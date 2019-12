2. Liga kompakt: Regensburg schießt St. Pauli tiefer in den Keller - Remis für Dresden mit Interimscoach Scholz

Jahn Regensburg - FC St. Pauli 1:0 (1:0)

Der FC St. Pauli bleibt auch im achten Zweitliga-Spiel in Folge ohne Sieg und rutscht damit noch tiefer in den Tabellenkeller. Das Team von Trainer Jos Luhukay verlor am Sonntag mit 0:1 (0:1) bei Jahn Regensburg und steht damit punktgleich mit dem 1. FC Nürnberg auf Rang 15. Sollte der FCN im direkten Duell zweier Bundesliga-Absteiger gegen den VfB Stuttgart punkten, würden die Hamburger auf den Relegationsrang abrutschen. In Regensburg fehlte dem FCSP wie zuletzt häufig die nötige Offensivkraft - nur zwei Tore in den vergangenen vier Spielen verdeutlichen die Krise der Hamburger. Ab der 69. Minute spielte St. Pauli in Unterzahl, weil Philipp Ziereis nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte sah. Den Treffer des Jahn erzielte Marco Grüttner in der 42. Minute.