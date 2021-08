2. Liga kompakt: Regensburg neuer Tabellenführer – Kiel-Krise verschlimmert sich

Neun Punkte nach drei Spielen: Der SSV Jahn Regensburg übernimmt die Tabellenführung in der 2. Bundesliga. Der neue Spitzenreiter gewinnt deutlich in Kiel. Die Störche sind nun mit Abstand Tabellenletzter. Der Karlsruher SC wird nach zwei Siegen vom SV Sandhausen gebremst. Das Traditionsduell zwischen Nürnberg und Düsseldorf geht an den Club.