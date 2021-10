2. Liga kompakt: Regensburg holt 0:2 auf, Paderborn jubelt in Düsseldorf – Hansa gewinnt Ostsee-Duell

Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn 2:3 (1:1)

Der SC Paderborn ist vorerst zurück auf Platz zwei gesprungen. Gastgeber Fortuna Düsseldorf bleibt hingegen im unteren Tabellenmittelfeld hängen. Schon im ersten Durchgang war es eine packende Partie. Nach neun Minuten wurde Sven Michel mit einem weiten Ball geschickt und schob die Kugel flach vorbei an Fortuna-Keeper Raphael Wolf in den Kasten. Nach dem 1:0 gab es weiter Chancen auf beiden Seiten. Obwohl die Gäste die besseren Optionen auf das 2:0 besaßen, kam die Fortuna nach 34 Minuten durch einen Kopfball von Rouwen Hennings zum Ausgleich.

In der zweiten Hälfte ging es furios weiter - mit vielen spannenden Szenen in beiden Strafräumen. Nach 57 Minuten foulte SCP-Verteidiger Jasper van der Werff seinen Gegenspieler Khaled Narey im eigenen Sechzehner. Schiedsrichter Sven Jablonski zeigte folgerichtig auf den Punkt. Hennings verwandelte sicher ins rechte Eck (59.). Die Antwort der Gäste ließ aber nicht lange auf sich warten. Wieder war es Michel, der frei zum Abschluss kam und den erneuten Ausgleich markierte (61.). In einer packenden Schlussphase mit am Ende insgesamt 44 Torschüssen wurde Felix Platte, der in der 84. Minute per Kopf eine Flanke von Michel zum 3:2-Sieg verwertete, zum Helden.