2. Liga kompakt: Regensburg schockt Bochum mit zwei Fallrückziehern - Aue in Gefahr

Jahn Regensburg hält den Kontakt zu den Relegationsplätzen, der VfL Bochum versinkt endgültig im Mittelmaß der 2. Bundesliga - und Erzgebirge Aue muss nach der zweiten Niederlage in dieser Woche noch im den Klassenerhalt zittern. Das sind die Erkenntnisse aus den ersten Spielen des 28. Spieltags.

Jahn Regensburg - VfL Bochum 2:1

Mit zwei sehenswerten Toren hat der SSV Jahn Regensburg gegen den VfL Bochum gewonnen und die letzten Zweifel am Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga ausgeräumt. Die Gastgeber feierten am Freitagabend nach zwischenzeitlichem Rückstand ein 2:1 (0:0).