2. Liga kompakt: Rostock düpiert Hannover im Nord-Duell – Jubel auch in Regensburg

Hannover 96 - Hansa Rostock 0:3 (0:1)

Hansa Rostock ist in der 2. Liga angekommen: Nach der Auftakt-Niederlage gegen den KSC holte der Aufsteiger beim 3:0 (1:0)-Erfolg im Auswärtsspiel bei Hannover 96 erstmals in dieser Saison drei Punkte. 96, das zum Auftakt beim 1:1 gegen Werder Bremen überzeugt hatte, war in der ersten Hälfte lange tonangebend, musste nach einer kurz ausgeführten Ecke aber wenige Minuten vor dem Pausenpfiff den Rückstand hinnehmen: Im zweiten Versuch überwand Hanno Behrens Hannovers Schlussmann Ron-Robert Zieler mit einem schönen Schlenzer (40.). Dem Aufsteiger aus Mecklenburg-Vorpommern brachte das Tor Rückenwind, nach Wiederanpfiff erhöhte John Verhoek (50.) auf 2:0. Hannover fiel in der Folge nicht mehr viel ein, Hansa verwalteten den Auswärtssieg am Ende souverän und kam durch Nik Omladic (90.+4) sogar zum dritten Treffer, nachdem Marc Lamti den Ball im Spielaufbau vertändelt hatte.

