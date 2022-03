2. Liga kompakt: Rostock gewinnt Ostsee-Duell trotz Tor-Wirbel - Darmstadt patzt sich auf Rang eins

Hansa Rostock - Holstein Kiel 3:2 (1:0)

Hansa Rostock und Holstein Kiel haben sich am Freitagabend in der 2. Bundesliga ein hitziges Ostsee-Duell geliefert - mit besserem Ausgang für die "Kogge". Hanno Behrens (81.) sicherte Rostock mit seinem späten Treffer zum 3:2 (1:0)-Endstand drei wichtige Punkte im Abstiegskampf der Bundesliga. Rostock ging in der DKB-Arena dank Pascal Breier (4. Minute) früh in Führung, Alexander Mühling glich für Holstein Kiel per Kopf nach strittiger VAR-Entscheidung aus (50.). Es ging munter hin und her: John Verhoek (68.) stellte die Führung wieder her, Calogero Rizzuto (71.) machte sie mit einem Eigentor allerdings wieder zunichte. Beide Teams überzeugten mit echtem Einsatz, ehe Behrens spät der Siegtreffer gelang. Aufsteiger Rostock springt damit auf Platz elf und überholt dank der besseren Tordifferenz die Kieler. Beide Teams haben jeweils fünf Punkte Vorsprung auf einen Nichtabstiegsplatz.

Behrens verhinderte mit seinem Siegtreffer auch größere Diskussionen über das Mühling-Tor zum zwischenzeitlichen 1:1. Denn der Rostocker Verteidiger Damian Roßbach klärte den Ball per Fallrückzieher vermeintlich mit Hilfe der Latte auf der Linie. Anhand der TV-Bilder entschied der VAR schließlich, dass der Ball mit vollem Umfang über der Linie war. Eine strittige Entscheidung, zumal in der 2. Bundesliga keine Torlinientechnik zum Einsatz kommt.