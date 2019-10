2. Liga kompakt: Männel hält Elfmeter in letzter Sekunde - Aue gewinnt Wahnsinns-Spiel gegen Nürnberg

Erzgebirge Aue - 1. FC Nürnberg 4:3 (0:0)

Der FC Erzgebirge Aue hat ein spektakuläres Verfolgerduell in der 2. Liga gegen den 1. FC Nürnberg gewonnen. FCE-Torhüter Martin Männel parierte beim 4:3 (0:0) am Freitagabend in der neunten Minute der Nachspielzeit einen Foulelfmeter von Michael Frey und wurde zum Matchwinner.

SpVgg Greuther Fürth - Dynamo Dresden 2:0 (2:0)

Die SpVgg Greuther Fürth hat ihren Negativtrend in der 2. Liga gestoppt. Gegen Dynamo Dresden kamen die Mittelfranken am Freitagabend zu einem 2:0 (2:0). Mit einem Doppelpack sorgte Torjäger Daniel Keita-Ruel (8./38.) fast im Alleingang für den wichtigen Heimerfolg vor 9770 Zuschauern. Der achtmalige DDR-Meister aus Dresden kassierte am zehnten Spieltag die fünfte Saison-Niederlage in der 2. Liga und könnte sogar auf einen Abstiegsrang rutschen.

Nach zuletzt drei sieg- und torlosen Spielen durften die Fürther dagegen jubeln. Allerdings zählte Keita-Ruels erster Treffer zunächst nicht, da der Linienrichter eine Abseitsstellung des Stürmers angezeigt hatte. Doch der Video-Assistent revidierte die Entscheidung zu Recht. Beim zweiten Treffer des 30-Jährigen gab es keine Diskussionen. Auch nach dem Wechsel kam das Team von Trainer Stefan Leitl nicht in Bedrängnis, auch weil die Gäste aus Sachsen zu harmlos agierten.