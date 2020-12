2. Liga kompakt: Sandhausen-Trainer Schiele triumphiert bei Rückkehr nach Würzburg - Nürnberg schlägt SCP

Michael Schiele hat mit dem SV Sandhausen eine triumphale Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte gefeiert. Gut zwei Monate nach seiner Entlassung bei den Würzburger Kickers gewann der Trainer mit seinem neuen Verein bei seinem Ex-Klub mit 3:2 (1:1) und sorgte damit dafür, dass die Kickers nach knapp einem Drittel der Saison fast schon wieder für die 3. Liga planen können. Der Rückstand des Tabellenletzten aus Würzburg auf den Relegationsplatz beträgt nun schon sieben Punkte. Für Sandhausen war es im zweiten Spiel unter Schiele derweil der erste Sieg und ein wichtiger Dreier im Tabellenkeller. Die Tore für Sandhausen erzielten am Sonntag Daniel Keita-Ruel (18. und 70.) sowie Ivan Paurevic (54.). Würzburg, das sich durch eine Rote Karte für Ewerton selbst dezimierte (74.), konnte Treffer von Mitja Lotric (42.) und Daniel Hägele (88.) bejubeln.

SC Paderborn - 1. FC Nürnberg 0:2 (0:1)

Der 1. FC Nürnberg hat zumindest ein wenig Wiedergutmachung für das verlorene Derby vor einer Woche gegen die SpVgg Greuther Fürth betrieben. Die in dieser Saison immer wieder starken Leistungsschwankungen unterworfenen Franken gewannen am Sonntag mit 2:0 (1:0) beim SC Paderborn und schoben sich im Tabellenmittelfeld bis auf einen Punkt an den SCP heran. In der achten Minute brachte der kurz vor Pause verletzt ausgewechselte Robin Hack den Club in Führung. Felix Lohkemper erhöhte nach der Pause (49.) und besiegelte somit die zweite Paderborner Pleite nacheinander.