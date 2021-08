2. Liga kompakt: Schalke 04 verliert bei Spitzenreiter Regensburg – Werder nur Remis in Überzahl

Jahn Regensburg - FC Schalke 04 4:1 (1:0) Die Mannschaft von Mersad Selimbegovic hat sich auch von Schalke 04 nicht aufhalten lassen. Gegen den Bundesliga-Absteiger verbuchte der SSV Jahn einen ungefährdeten 4:1-Sieg. Damit holen die Bayern den vierten Sieg im vierten Spiel. S04 rutscht mit nur einem Sieg aus vier Partien auf Platz zwölf ab. Im ersten Durchgang eröffnete Jan-Niklas Beste die Partie bereits früh mit einem Schuss aus dem Rückraum (9.). Fortan verteidigten die Hausherren stark und verpassten in mehreren Aktionen zunächst den zweiten Treffer. Nach dem Seitenwechsel legte Steve Breitkreuz bereits nach 55 Minuten das 2:0 nach. S04 versuchte in der Offensive noch einmal alles, musste aber nach dem 3:0 von David Otto per Kopf (73.) alle Hoffnungen auf eine Aufholjagd begraben. Daran änderte auch das späte Tor von Simon Terodde (81.) nichts mehr. Den Schlusspunkt setzte Bayern-Leihgabe Sarpreet Singh mit dem 4:1-Endstand. Anzeige

Karlsruher SC - Werder Bremen 0:0 Werder Bremen kriselt weiter durch die Liga. Die Gäste haben in Überzahl den zweiten Saisonsieg verpasst und sind beim Karlsruher SC nicht über ein 0:0 hinaus gekommen. Nach der Gelb-Roten Karte gegen KSC-Profi Marvin Wanitzek (57.) machte Werder aus der personellen Überlegenheit zu wenig. Die Mannschaft von Markus Anfang präsentierte sich in Karlsruhe aber deutlich besser als zuletzt bei der 1:4-Heimklatsche gegen den SC Paderborn. Gleich mehrfach hätten die Norddeutschen in Durchgang eins Führung gehen können - besonders Angreifer Niclas Füllkrug agierte unglücklich. Im zweiten Durchgang gab es Chancen auf beiden Seiten. Die größten Möglichkeiten vergaben Füllkrug (65.) sowie Felix Agu (89.) und Marco Thiede auf der anderen Seite (74.). Und so blieb es beim torlosen Remis.