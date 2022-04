2. Liga kompakt: Simon Terodde schießt Schalke auf Rang drei - Lebenszeichen vom FC Ingolstadt

Der FC Schalke 04 darf dank Simon Terodde weiter von der direkten Rückkehr in die Bundesliga träumen. Der Top-Torjäger der zweiten Liga schoss die Gelsenkirchener mit einem Doppelpack zum Sieg gegen Dynamo Dresden und damit mindestens für eine Nacht auf Relegationsplatz drei und ganz nah an die direkten Aufstiegsränge. Für Schalke war es der zweite Sieg im zweiten Spiel unter der Führung von Interimstrainer Mike Büskens nach der Trennung von Trainer Dimitrios Grammozis.

Unmittelbar vor der Pause (45.) traf Terodde mit seinem 20. Saisontor zur Führung vom Elfmeterpunkt für die königsblauen Gäste. Kurz nach dem Seitenwechsel (51.) ließ er Treffer Nummer 21 folgen und erhöhte per Kopf auf 2:0. Paul Will machte die Partie mit seinem Anschlusstreffer für Dynamo (70.) zwar noch einmal spannend, doch Schalke brachte die Führung über die Zeit und schob sich zwei Zähler vor den SV Darmstadt und bis auf einen Punkt an Werder Bremen und Spitzenreiter FC St. Pauli heran.

In der 7. Minute dezimierten sich die Veilchen selbst. Prince Osei Owusu schlug seinen Gegenspieler Marcel Gaus mit der Faust gegen den Hals und sah dafür von Schiedsrichter Florian Heft die Rote Karte. In Folge übernahm Ingolstadt das Kommando und traf per schnellem Doppelschlag durch Patrick Schmidt (24.) und Visar Musliu (28.). Der Anschlusstreffer von Antonio Jonjic (69.) entfachte bei den Gäste ein Feuer, das Sören Gonther zum vielumjubelten Ausgleich (89.) kurz vor Schluss nutzte. Doch die Hoffnung auf einen Punkt für Aue sollte in der Nachspielzeit erlöschen. Andreas Poulsen (90.+1) markierte den späten Ingolstädter Siegtreffer.