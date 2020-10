2. Liga kompakt: Braunschweig mit spätem Elfmetertor gegen Nürnberg - Paderborn besiegt Regensburg

Dank eines späten Treffers durch einen umstrittenen Elfmeter hat Eintracht Braunschweig sich mit 3:2 gegen den 1. FC Nürnberg durchgesetzt. Das Spiel begann für Braunschweig nach Maß. Aus rund 25 Metern zimmerte Danilo Wiebe den Ball zum 1:0 für die Gastgeber in den Winkel - ein Schuss wie ein Strahl. Doch der überhaupt erste 0:1-Rückstand der Saison schockte die ambitionierten Nürnberger nicht. Mit einem Doppelpack (31., 42.) drehte Pascal Köpke, Sohn von Bundestorwarttrainer Andreas Köpke, das Spiel noch vor der Halbzeit. Kurz nach dem Wiederanpfiff war Torschütze Wiebe dann Vorbereiter für Martin Kobylanski, der eiskalt zum 2:2 vollstreckte (52.). Kurz vor Schluss gab es Aufregung um eine Berührung von Nürnbergs Lukas Mühl gegen Lasse Schlüter. Nach Ansicht der Videobilder blieb Schiedsrichter Sven Waschitzki bei seiner umstrittenen Entscheidung auf Elfmeter für die Niedersachsen. Erst in der dritten Minute der Nachspielzeit führte Nick Proschwitz den Strafstoß aus - und traf zum 3:2.

Erzgebirge Aue - Holstein Kiel 1:1 (1:1)

Holstein Kiel hat den zweiten Platz in der 2. Liga durch ein 1:1-Remis bei Erzgebirge Aue vorerst verteidigt. In Aue ließen sich beide Teams nicht viel Zeit zur Eingewöhnung. Die Anfangsphase war turbulent. Zunächst besorgte Florian Krüger in der 2. Minuten per sehenswertem Hackentor aus kurzer Distanz die 1:0-Führung für die "Veilchen", ehe Steve Breitkreutz die Kieler Antwort zum 1:1 parat hatte (9.). Dann schwächten sich die Gäste aus Schleswig-Holstein selbst: Kiels Phil Neumann kassierte die Rote Karte (15.), weil er im Luftzweikampf den Ellbogen einsetzte. Zu dieser Entscheidung kam es allerdings erst nach Eingreifen des Videoschiedsrichters. Die Hausherren agierten bemüht, doch Kiel vereidigte aufmerksam und wehrte sich gegen die Angriffe der Auer. Doch Holstein brachte das Remis über die Ziellinie.