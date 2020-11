2. Liga kompakt: Für Hannover ist auch in Fürth nichts zu holen - Bochum klettert auf Rang zwei

Karlsruher SC - SV Darmstadt 98 3:4 (2:1)

Dank eines Elfmetertreffers von Tobias Kempe in der Nachspielzeit hat der SV Darmstadt 98 den Karlsruher SC mit 4:3 (1:2) noch tiefer in den Keller geschossen. Mit der ersten Chance der Partie gingen die Hessen gleich in Führung. Mathias Honsak drang in den Strafraum ein, legte die Kugel in den Rückraum auf den freistehenden Kempe, der links unten zum 0:1 traf (9.). Für den KSC glich Philipp Hofmann zum 1:1 aus (22.). Nach einem Eckstoß wuchtete Hofmann einen Kopfball an den Pfosten (42.), wurde dabei allerdings von Nicolai Rapp am Kopf getroffen. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Marvin Wanitzek zum 2:1-Halbzeitstand (44.). Nach Wiederanpfiff stellte Victor Palsson per Kopf nach einem Freistoß von Kempe auf 2:2 (65.). Kurz darauf war die Partie gedreht: Serdar Dursun vollstrecke erneut per Kopf, per Ecke erneut vorbereitet von Kempe, zum 2:3 (77.). Die Badener kamen aber noch einmal zurück. Hofmann leitete den Spielzug selbst ein und netzte schließlich aus elf Metern selbst zum 3:3 ein (81.). In der Nachspielzeit gab es einen Handelfmeter für die Hessen, den Kempe zum 3:4-Endstand verwertete (90.+3). Zudem sah Karlsruhes Christoph Kobald für sein Handspiel die zweite Gelbe Karte und damit Gelb-Rot.