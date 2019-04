2. Liga kompakt: Paderborn zurück im Aufstiegskampf - Magdeburg mit Dämpfer nach Sieg beim HSV

SC Paderborn - MSV Duisburg 4:0 (2:0)

Der SC Paderborn hat sich mit Nachdruck in den Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga zurückgemeldet. Die Ostwestfalen bezwangen den MSV Duisburg 4:0 (2:0) und haben nach zehn Punkten aus den vergangenen vier Spielen nur noch einen Zähler Rückstand auf den derzeit von Union Berlin belegten Relegationsplatz. Auch der Tabellenzweite Hamburger SV, der am Montag zum Top-Spiel bei Spitzenreiter 1. FC Köln ran muss, ist nur drei Punkte entfernt. Philipp Klement (26.), Babacar Gueye (42.), Bernard Tekpetey (59.) und Sebastian Vasiliadis (79.) schossen den ungefährdeten Paderborner Sieg gegen den MSV heraus. Die Duisburger schweben als Vorletzter des Klassements weiter in akuter Abstiegsgefahr.