2. Liga kompakt: Spitzenreiter Bochum mindestens in der Relegation – Elf Tore in Aue

Am Sonntagmittag drehte die Reis-Elf dafür einen Rückstand, Andreas Albers hatte den Jahn per Kopfball in Führung gebracht (26.). Doch Bochum-Routinier Robert Tesche drehte die Partie quasi im Alleingang: Erst glich er nach Vorlage von Gerrit Holtmann aus (29.). Dann bereitete er die Führung vor – die Regensburgs Jan-Niklas Beste per Eigentor erzielte (38.). Im zweiten Durchgang schwächte sich der Jahn noch selbst: Benedikt Saller sah für ein Foul an Holtmann nach VAR-Rücksprache glatt Rot (59.). Aus der Überzahl schlugen die Gastgeber prompt Kapital und machten durch Holtmann (61.) und Robert Zulj (78.) alles klar. Mit einem Elfmeter erzielte Silvere Ganvoula in der Nachspielzeit sogar noch das 5:1 (90.+2).

Erzgebirge Aue - SC Paderborn 3:8 (2:4)

Torfestival im Erzgebirge: Der SC Paderborn hat in Aue am Sonntag einen 0:2-Rückstand gedreht und bei den "Veilchen" am Ende mit 8:3 gewonnen. In einer Partie, in der nichts mehr auf dem Spiel stand, konnten beide Teams befreit aufspielen. Aue lieferte den Blitzstart, Dimitri Nazarov brachte sein Team per Doppelpack ganz früh in Front (1., 4.). Das ließ Paderborn aber nicht auf sich sitzen. Dennis Srbeny (10.), Sven Michel (31.), Chris Führich per Foulelfmeter (42.) und Aue-Keeper Martin Männel mit einem Eigentor brachten die Ostwestfalen vor der Pause in Führung. In Hälfte zwei ging das Tore-Schießen munter weiter: Nazarov erzielte sein drittes Tor per Foulelfmeter und brachte die Gastgeber wieder ran (56.). Kurze Zeit später stellte Michel den alten Abstand aber wieder her (59.). Srbeny schnürte ebenfalls noch den Doppelpack und sorgte für das sechste Paderborner Tor (71.), Christopher Antwi-Adjei mit seinem ersten Treffer des Tages für das siebte und Chadrac Akolo mit dem achten SCP-Tor (82.) für den Endstand einer insgesamt wilden Partie.