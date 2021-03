2. Liga kompakt: Spitzenreiter Bochum schlägt Fürth im Topspiel – Hannover nur Remis in Aue

Greuther Fürth - VfL Bochum 1:2 (1:1) Big Points im Aufstiegsrennen: Im Spitzenspiel hat der VfL Bochum seine Tabellenführung verteidigt und einen großen Schritt im Vierkampf um die Bundesliga gemacht. Die Mannschaft von Trainer Thomas Reis gewann auswärts bei Verfolger Greuther Fürth mit 2:1 (1:1) dank Toren von Anthony Losilla (7.) und Robert Zulj (62., Foulelfmeter), für die Gastgeber hatte Anton Stach ausgeglichen (18.). Anzeige Bochum war mit dem Anpfiff voll da: Schon in der ersten Minute ging der VfL nach schöner Kombination vermeintlich in Führung. Danny Blum hatte allerdings im Abseits gestanden. Doch rund fünf Minuten später war es dann Losilla, der die Gäste mit einem sehenswerten Schlenzer in den Winkel in Front brachte (7.). Es entwickelte sich nun ein rasantes Spitzenspiel. Ein Solo von Stach samt strammem Abschluss vom Strafraumrand brachte dem Kleeblatt den Ausgleich. Nach einem Konter drehten die Gäste die Partie sogar vermeintlich. Doch wie zu Beginn auf der Gegenseite wurde auch Havard Nielsens Tor vom Videobeweis zurückgenommen, weil Branimir Hrgota in der Entstehung im Abseits gestanden hatte.

Die Partie blieb auch im zweiten Durchgang unterhaltsam. Beide Mannschaften spielten auf Sieg, dem die Bochumer dann abermals ein großes Stück näher kamen. Blum wurde im Strafraum von Fürth-Verteidiger Abdourahmane Barry zu Fall gebracht - Elfmeter. Der ehemalige Fürther Zulj ließ sich die Chance nicht entgehen und traf zur erneuten Gäste-Führung (61.). Fürth fiel nichts mehr ein, um die Niederlage noch abzuwenden. Die Franken könnten am Montagabend vom HSV wieder von einem Aufstiegsrang verdrängt werden.

Erzgebirge Aue - Hannover 96 1:1 (0:1) Hannover 96 hat im Duell der Tabellennachbarn im Mittelfeld der 2. Bundesliga bei Erzgebirge Aue einen Dreier verpasst. Die Mannschaft von Kenan Kocak musste sich am Samstag im Erzgebirge nach Führung mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Acht Punkte fehlen nun bereits bis zu Relegationsplatz drei. Die Hausherren verweilen durch das Unentschieden in ihrem 500. Zweitliga-Spiel indes auf Platz neun und drohen mit zehn Zählern Rückstand auf die Aufstiegsränge ebenso im Niemandsland zu versinken. In Aue sorgten Treffer von Philipp Ochs (24.) für die Niedersachsen und Aue-Stürmer Pascal Testroet für die letztlich leistungsgerechte Punkteteilung.

Hannover begann druckvoll und erspielte sich eine klare Überlegenheit. Die erste große Torchance hatten aber die Gastgeber. Florian Krüger nutzte einen Ausrutscher von 96-Verteidiger Niklas Hult, scheiterte aus spitzem Winkel aber am gut reagierenden Michael Esser (12.). Die Antwort der Gäste hatte es in sich: Nach einer Ecke der Hannoveraner klärte Pascal Testroet nicht weit genug. Beim anschließenden Flatterball von Philipp Ochs aus der Distanz sah Martin Männel trotz verdeckter Sicht nicht gut aus - 0:1 (24.). Nach der Pause kam dann Aue stärker aus der Kabine, ein Treffer von Dimitrij Nazarov wurde nach VAR-Überprüfung wegen einer knappen Abseitsstellung jedoch nicht gewertet. Pascal Testroet machte es wenig später besser und verwandelte eine Hereingabe von Steve Breitkreutz zum Ausgleich (64.). Die große Chance zum Sieg vergab Florent Muslija kurz vor dem Schlusspfiff, Männel hielt den Punkt für Aue jedoch fest (88.).