2. Liga kompakt: St. Paulis Burgstaller setzt Serie fort - Trainerwechsel in Sandhausen und Osnabrück ohne Wirkung

FC St. Pauli - Darmstadt 98 3:2 (1:0) Der FC St. Pauli arbeitet sich in der 2. Liga zunehmend ins gesicherte Mittelfeld vor. Nach einem zuvor äußerst enttäuschenden Saisonverlauf feierten die Hamburger durch ein 3:2 (1:0) gegen Darmstadt 98 den vierten Sieg nacheinander und scheinen sich langsam aller Abstiegssorgen zu entledigen. Einer der Garanten des Aufschwungs erfüllte auch am Samstag seine Aufgabe: Stürmer Guido Burgstaller leitete St. Paulis Erfolg mit seinem Tor in der 26. Minute zunächst ein und setzte dann auch noch den Schlusspunkt (82.). Der Österreicher netzte damit in jeder der vergangenen sieben Partien ein. Zudem traf der bärenstark eingeschlagene Winterzugang Omar Marmoush (62.). Darmstadt, dass durch einen Doppelschlag von Tim Skarke (64.) und Serdar Dursun (66.) zwischenzeitlich zum Ausgleich gekommen war, muss sich im Klassement hingegen weiter nach unten orientieren.

SC Paderborn - SV Sandhausen 2:1 (1:1) Die Entlassung von Trainer Michael Schiele unter der Woche hat beim SV Sandhausen die erhoffte Wirkung verfehlt. Auch mit dem Interimsduo Stefan Kulovits und Gerhard Kleppinger an der Seitenlinie fand das Team nicht in die Spur und unterlag beim SC Paderborn mit 2:1 (1:1) und rutschte in der Tabelle auf den vorletzten Platz ab. Dabei war der SVS durch Besar Halimi nach 15 Minuten in Führung gegangen. Doch Dennis Srbeny (36.) und Christopher Antwi-Adjei (74.) drehten die Begegnung zu Gunsten der Platzherren, die weiterhin im Mittelfeld des Klassements rangieren.