2. Liga kompakt: St. Pauli legt vor und schnappt sich die Tabellenspitze, Aue-Lage im Keller spitzt sich zu

FC St. Pauli - 1. FC Heidenheim 1:0 (0:0)

Der FC St. Pauli hat am Freitagabend im spannenden Kampf um den Aufstieg in der 2. Bundesliga vorgelegt und mit einem 1:0 (0:0)-Sieg zum Auftakt des 27. Spieltags gegen den direkten Konkurrenten 1. FC Heidenheim zumindest für einen Tag die Tabellenführung übernommen. Vor 27.433 Zuschauern am Hamburger Millerntor schockte Daniel-Kofi Kyereh (67. Minute) mit seinem Treffer die bis dahin gut mitspielenden Heidenheimer. Glück hatte die Elf von Timo Schultz, dass Heidenheim-Profi Tim Kleindienst (83.) mit seinem Kopfball nur die Latte traf. Pauli (51 Punkte) kann die Spitzenposition mindestens eine Nacht genießen, ehe am Samstag Werder Bremen oder der SV Darmstadt (beide 48), die im direkten Duell (20.30 Uhr/Sky) aufeinander treffen, mit einem Sieg allerdings an den Hamburgern vorbeiziehen könnten.

Der Sieg gegen Heidenheim war für St. Pauli auch so wichtig, weil das Restprogramm der Hamburger alles andere als nach einem Spaziergang aussieht: In den verbleibenden sieben Spielen treffen die Kiezkicker noch auf vier direkte Konkurrenten im Aufstiegs-Rennen. Am 29. Spieltag gastiert Werder Bremen am Millerntor. An den Spieltagen 31, 32 und 33 stehen Duelle gegen Darmstadt 98, den 1. FC Nürnberg und Schalke 04 an.