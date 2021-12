2. Liga kompakt: Spitzenreiter St. Pauli verpatzt Jahresabschluss in Kiel – Sandhausen schlägt Düsseldorf

Holstein Kiel - FC St. Pauli 3:0 (3:0)

Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli hat am Freitagabend einen herben Dämpfer hinnehmen müssen. Die Hamburger kassierten zum Jahresabschluss gegen Holstein Kiel eine deutliche 0:3 (0:3)-Pleite, bleiben dank eines Vier-Punkte-Polsters auf den ärgsten Verfolger SV Darmstadt aber auch nach dem 18. Spieltag ganz oben im Klassement. Kiel revanchierte sich indes standesgemäß für die 0:3-Niederlage gegen die Kiezkicker im Hinspiel. Fin Bartels (8.), Finn Porath (29.) und Benedikt Pichler (45.+1) sorgten bereits in Hälfte eins für den souveränen Dreier der Kieler, die dadurch auf Platz zwölf vorrückten.

St. Pauli hatte die erste nennenswerte Szene des Spiels. Kyereh fand mit seinem Schuss aus der zweiten Reihe jedoch in Kiel-Keeper Thomas Dähne seinen Meister (3.). In der Folge zeigten sich die Hausherren eiskalt. Erst stocherte Bartels einen von Nikola Vasilj parierten Abschluss von Lewis Holtby zur Führung über die Linie (8.). Rund 20 Minuten später legte Porath nach, der einen abgeblockten Schuss von Fabian Reese am zweiten Pfosten zum 2:0 verwertete (29.). Kurz vor der Pause dann der endgültige Knock-Out für den Favoriten: Einen Steckpass von Jonas Sterner erlief Pichler, umkurvte Vasilj und schob zum 3:0 ein (45.+1.). Auch in Durchgang zwei hatten die Gastgeber die besseren Möglichkeiten, blieben aber zu inkonsequent im Abschluss. Es blieb beim dennoch sicheren Erfolg.