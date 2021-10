2. Liga kompakt: St. Pauli und Bremen trennen sich Unentschieden – Sandhausen gewinnt in Dresden

Werder Bremen - FC St. Pauli 1:1 (0:0)

Spitzenreiter FC St. Pauli hat den vierten Pflichtspielsieg in Folge verpasst. Drei Tage nach dem 3:2-Erfolg in der Verlängerung gegen Dynamo Dresden im DFB-Pokal musste sich das Team von Trainer Timo Schultz am Samstag gegen Bundesliga-Absteiger Werder Bremen mit einem 1:1 (0:0) begnügen. Neuzugang Marvin Ducksch erzielte das Führungstor für Werder (62.), Finn Ole Becker markierte nur kurz darauf den Ausgleich (68.). Werder bleibt durch den verpassten Dreier mit 16 Punkten auf Rang zehn des Zweitliga-Tableaus. St. Pauli ist trotz des Remis mit 26 Punkten weiter Erster, Jahn Regensburg kann am Sonntag mit einem Sieg beim FC Ingolstadt (13.30 Uhr/Sky) jedoch auf einen Punkt heranrücken.

Werder begann nach zuletzt überschaubaren Leistungen merklich gewillt, gegen den Spitzenreiter zu punkten. Aussichtsreiche Chancen blieben unter anderem vom in die Startelf rotierten Niclas Füllkrug (9.) und Ducksch (45.+1) im ersten Durchgang aber noch ungenutzt. Besser machten es die Bremer dann nach der Pause. Nach Steckpass von Füllkrug umkurvte Ducksch St. Pauli-Keeper Nikola Vasilj und schob ein. Doch der Tabellenführer hatte die passende Antwort parat. Nur sechs Minuten später war es Becker, der nach nach einer missglückten Abwehraktion von Anthony Jung den Ausgleich erzielte. In einer bis zum Ende offenen Partie wurde der vermeintliche Siegtreffer für die Hamburger durch Simon Makienok aufgrund eines vorangegangenen Handspiels aberkannt (90.+2).

Hannover 96 - Erzgebirge Aue 1:1 (1:1)

Für Hannover hatte die Partie ordentlich begonnen. Nach nur vier Minuten zappelte der Ball zum ersten Mal im Netz, als Kerk den chancenlosen Aue-Keeper Martin Männel nach einem missglückten Klärungsversuch von Anthony Barylla mit einem sehenswerten Abschluss überwand. Doch die kriselnden Gäste schlugen noch in Durchgang eins zurück. Nazarov wurde auf der rechten Strafraumseite freigespielt und schoss aus spitzem Winkel zum 1:1 ein. Nach dem Seitenwechsel neutralisierten sich beide Teams zunehmend. Entscheidend absetzen konnte sich weder Hannover noch Aue, sodass es am Ende beim Remis blieb.

Hannover 96 hat den vierten Saisonsieg verpasst. Die Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann konnte die überzeugende Vorstellung aus dem Pokalspiel gegen Fortuna Düsseldorf unter der Woche (3:0) nicht bestätigen und kam gegen den Tabellenvorletzten nur zu einem 1:1 (1:1). Sebastian Kerk (4.) brachte die Hausherren zunächst mit einem sehenswerten Treffer in Front, Dimitrij Nazarov (45.+1) markierte kurz vor dem Halbzeitpfiff den Ausgleich, der bis zum Ende Bestand hatte. Die Niedersachsen müssen sich nach dem fünften sieglosen Spiel in der zweiten Liga als 13. mit zwölf Punkten weiter nach unten orientieren. Auch Aue bleibt mit acht Zählern als Vorletzter im Tabellenkeller.

Dynamo Dresden - SV Sandhausen 0:1 (0:0)

Der SV Sandhausen ist auch im dritten Spiel in Serie ohne Niederlage geblieben. Die Schützlinge von Trainer Alois Schwartz setzten sich bei Aufsteiger Dynamo Dresden mit 1:0 (0:0) durch. Für den entscheidenden Treffer sorgte Pascal Testroet nach einer Ecke (50.). Der SVS verlässt durch den Dreier Relegationsplatz 16 und springt ans rettende Ufer auf den 14. Platz des Klassements. Dresden kassierte indes die fünfte Pflichtspielpleite in Serie und bleibt nur dank eines ordentlichen Saisonstarts mit 13 Punkten auf Rang zwölf.

Die Begegnung begann unspektakulär, beide Mannschaften ließen das letzte Risiko im Angriffsdrittel weitestgehend vermissen. Die beste Torchance vergab Dresden-Profi Luca Herrmann, der für die optisch überlegenen Hausherren aber nur den Pfosten traf (22.). Nach dem Seitenwechsel musste so fast zwangsläufig eine Standardsituation aushelfen: Eine Ecke von Sandhausens Marcel Ritzmaier rutschte durch auf Testroet, der den Ball in Torjägermanier und technisch anspruchsvoll im Tor unterbrachte. Dresden war noch einmal nah dran am Ausgleich, Christoph Daferner (86.) fand jedoch freistehend in Sandhausen-Keeper Patrick Drewes seinen Meister. Die Hausherren blieben damit das vierte Spiel in Serie ohne einen einzigen Treffer, Sandhausen jubelte über drei Punkte.